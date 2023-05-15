Україна

Слова наставника рівнян після поєдинку з харківською командою.

Головний тренер рівненського Вереса Юрій Вірт поділився враженнями від перемоги над Металістом 1925.

"Розуміли, що буде дуже бойова гра. Справжня битва. Говорили про це футболістам. Команда це теж розуміла. Мої асистенти після передматчевої розминки сказали, що всі футболісти максимально сконцентровані й зосереджені на грі.

В перерві домовилися ще більше додати темпу, швидше працювати з м'ячем і намагатися забити. Зуміли відзначитися красивим голом, розіграли швидку комбінацію. Нарешті підняв свій ККД Геннадій Пасіч.

Звісно, і вилучення вплинуло на хід поєдинку. Далі ми повністю контролювали хід гри. Могли забити ще. У суперника не було жодних шансів. Якби краще працювали з м'ячем і приймали правильні рішення — мали б доводити свої атаки до логічного завершення і забивати більше. Над цим треба працювати.

Вітаю всіх дійсно щирих вболівальників команди з цією перемогою. Настрій зараз хороший. Президент привітав з перемогою.

Вже на п'ятий день граємо проти Шахтаря. Тому радіти ніколи. Хлопці відпочинуть і почнемо готуватися до наступної гри.

Є бачення, як гратимемо проти Шахтаря, аналізуватимемо ще стан здоров'я футболістів. Бо Дмитро Кльоц грає на уколах. Йому важко. Валерій Кучеров — набирає форму. Як і Денис Балан. Станіслав Шарай мав грати, але не зміг. Навіть на уколах. Микола Квасний також досі травмований. Поки рішення щодо складу і тактики на цей поєдинок немає", — цитує Вірта офіційний сайт Вереса.

До вашої уваги відео кращих моментів матчу Верес — Металіст 1925 в 26 турі української Прем'єр-ліги-2022/23.