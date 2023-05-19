Англія

Українець буде недоступний для кількох найближчих ігор, а терміни відновлення бразильця поки що невідомі.

Український захисник Арсенала Олександр Зінченко та півзахисник Габріел Мартінеллі не зможуть допомогти своїй команді у заключних матчах сезону. Про це повідомляє прес-служба клубу.

"Зінченко та Мартінеллі вибули до кінця сезону. У Габріела досить неприємна травма. Нам потрібно оцінити його стан наступного тижня, після чого ми дізнаємося як довго він буде відсутній, але це будуть тижні.

У Олександра проблема з ікрами. Він не буде доступний для найближчих кількох ігор", — сказав головний тренер "канонірів" Мікель Артета.

У нинішньому сезоні Зінченко провів 33 матчі, в яких забив один гол та віддав два асисти. На рахунку Мартінеллі 46 матчів, 15 голів та шість асистів.

Свій найближчий матч Арсенал проведе проти Ноттінгем Форест. Гра відбудеться завтра, 20 травня, о 19:30 за київським часом.