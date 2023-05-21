Востаннє таке сталося у сезоні-2017/18.
Гравці Ноттінгем Форест, Getty Images
21 травня 2023, 10:14
У матчі 37 туру англійської Прем'єр-ліги Ноттінгем Форест сенсаційно обіграв Арсенал (1:0) і завдяки цій перемозі зберіг прописку в елітному дивізіоні чемпіонату Англії на наступний сезон.
Таким чином, до Чемпіоншипу не вилетить жодна з команд, які піднялися до АПЛ минулого року. Це були Фулгем, Борнмут та Ноттінгем Форест.
За інформацією OptaJoe, це четвертий випадок в історії АПЛ. Раніше таке відбувалося у сезонах-2001/02, 2011/12 та 2017/18.
Наразі виліт до Чемпіоншипу вже оформив Саутгемптон. До нього можуть приєднатися Евертон, Лестер та Лідс.