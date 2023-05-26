Англія

Востаннє таке відбувалося у 2016 році.

Ліверпуль втратив шанси вийти у груповий етап Ліги чемпіонів на наступний сезон.

Наразі команда Юргена Клоппа посідає п'яте місце у турнірній таблиці АПЛ, набравши 66 очок за підсумками 37 турів.

Після перемоги над Челсі МЮ піднявся на третє місце, набравши 72 очки. Раніше Ньюкасл гарантував місце у топ-4, набравши 70 очок.

Таким чином, у Лізі чемпіонів від АПЛ виступатимуть Манчестер Сіті, Арсенал, МЮ та Ньюкасл.

За один тур до фінішу сезону Ліверпуль гарантував собі п'яте місце та зіграє у Лізі Європи. Разом із "червоними" у другому за значимістю турнірі зіграє Брайтон, для якого це перше потрапляння до єврокубків в історії.

Востаннє Ліверпуль не грав у Лізі чемпіонів у сезоні-2016/17, посівши тоді восьме місце в АПЛ.