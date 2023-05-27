Англія

Англійський півзахисник вірить у своє майбутнє в команді.

Півзахисник Манчестер Сіті Калвін Філліпс хоче проявити себе в наступному сезоні та ще багато років виступати за Манчестер Сіті.

"Я з нетерпінням чекаю можливості провести ще п'ять років тут, у Манчестер Сіті. Я приїхав сюди, щоб вигравати трофеї та грати у футбол.

Не зробив стільки, скільки хотів би цього сезону — перед новою кампанією я повернуся якомога здоровішим", — сказав півзахисник в ефірі радіо BBC.

Зазначимо, що футболіст перейшов в Манчестер Сіті з Лідс Юнайтед минулого літа за 49 мільйонів євро, але відіграв лише 503 хвилин в цьому сезоні.

Нагадаємо, раніше повідомлялось, що Астон Вілла націлилась на двох гравців Манчестер Сіті, серед яких є Філліпс.