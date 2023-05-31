Англія

Іспанець увійшов у елітний клуб тренерів англійського футболу.

Наставник Манчестер Сіті Хосеп Гвардіола визнаний найкращим тренером сезону 2022/2023. Гвардіола отримує нагороду вже вчетверте у своїй кар'єрі.

За цим показником він випередив Жозе Моурінью та Арсена Венгера та відстає лише від Алекса Фергюсона, який отримував приз 11 разів.

Нагадаємо, минулого сезону найкращим тренером було визнано Юргена Клоппа.

У кампанії 2022/2023 Манчестер Сіті став чемпіоном Англії. Крім того, манкуніанцям належить зіграти у фіналі Кубка Англії проти МЮ та фіналі Ліги чемпіонів з Інтером.

До речі, Хосеп Гвардіола прокоментував розгляд судових справ стосовно можливих махінацій збоку його клуба.