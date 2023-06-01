Англія

Бразилець незадоволений кількістю ігрового часу.

Півзахисник Манчестер Юнайтед Фред вважає, що отримує замало ігрового часу. Футболіст вважає, що має частіше з'являтись на полі.

"Щодо моєї власної гри, я вважаю, що грав добре, хоча хотів би, щоб у мене було більше хвилин на полі. Щоразу, коли я був на полі, я думаю, що робив те, чого від мене очікували, щоб допомогти команді досягти успіху", — заявив Фред.

В цьому сезоні ексгравець Шахтаря відіграв 55 матчів на клубному рівні, в яких відзначився шістьма голами та шістьма асистами.

Нагадаємо, раніше повідомлялось, що Фред — бразилець із найбільшою кількістю матчів за Манчестер Юнайтед.