Ліга Європи

Фінальний матч цього сезону вийшов багатим на події.

У фіналі Ліги Європи-2022/23 Севілья перемогла Рому. Основний та додатковий час завершився нічиєю 1:1. А в серії пенальті іспанці виявились сильнішими 4:1.

Під час матчу гравці Севільї та Роми отримали у сумі 13 жовтих карток. Як пише Opta, це рекордний показник серед усіх матчів історії турніру, а 7 попереджень римлян – рекорд для одного клубу у фіналі ЛЕ.

До вашої уваги відео кращих моментів матчу Севілья — Рома в Лізі Європи УЄФА.

Раніше повідомлялось, що Буну визнаний найкращим гравцем фіналу Ліги Європи.