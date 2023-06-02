Англія

68-річний фахівець провів із командою лише чотири матчі.

Лідс на своєму офіційному сайті оголосив про розлучення з головним тренером Семом Еллардайсом.

Угода між клубом та 68-річним англійцем була розірвана за взаємною згодою сторін.

"Для мене було честю керувати Лідсом, чудовим клубом з неймовірною базою вболівальників, які заслуговують бути в Прем'єр-лізі. Мені дуже сподобалося працювати з персоналом та гравцями, і я хотів би подякувати Ангусу Кіннеру за надану можливість. Я також хотів би відзначити видатну роботу Карла Робінсона та Роббі Кіна, які невпинно працювали протягом останніх кількох тижнів.

На даному етапі моєї кар'єри я не впевнений, що зможу взяти на себе цей виклик, який потенційно є довгостроковим проектом, але я бажаю клубу всіляких успіхів у майбутньому та сподіваюся, що клуб повернеться до Прем'єр-ліги, де їм і місце", — сказав Еллардайс.

Еллардайс очолив Лідс перед чотирма останніми матчами сезону в АПЛ, щоб спробувати зберегти прописку в елітному дивізіоні. Це зробити йому не вдалося. Під його керівництвом Лідс тричі поступився і один раз зіграв унічию, посівши 19 місце.

Таким чином Лідс залишив АПЛ після трьох сезонів виступів в елітному дивізіоні.