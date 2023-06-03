Англія

Для іспанця це був 13 титул із командою з Манчестера.

Манчестер Сіті у фіналі Кубка Англії обіграв Манчестер Юнайтед (2:1) та став володарем чергового трофею.

Для головного тренера "городян" Хосепа Гвардіоли це був 13 титул з клубом із Манчестера. До цього він завоював п'ять чемпіонських титулів в АПЛ, ще один Кубок Англії, два Суперкубки країни та чотири Кубки англійської ліги.

За інформацією VarskySports, це був 34 трофей для Гвардіоли у тренерській кар'єрі.

До приходу в Манчестер Сіті Гвардіола завоював 14 трофеїв із Барселоною та сім із мюнхенською Баварією.

Раніше повідомлялося, що Арсенал зіграє з Манчестер Сіті за Суперкубок Англії-2023.