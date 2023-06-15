Англія

Пірс Морган став на захист гравця Арсеналу у соціальній мережі.

Відомий британський журналіст Пірс Морган став на захист гравця Арсеналу Олександра Зінченка після інтерв'ю українського універсала.

"Одна з найнеприємніших фігур у футболі. Він відкрито заохочує ксенофобію до росіян і білорусів, коли вони не мають відношення до трагедій, що відбулися", — написав користувач твіттера з нікнеймом Frank після інтерв’ю українця Моргану.

"Насправді він один із наймиліших і вражаючих футболістів, яких я зустрічав. А ти виглядаєш огидним маленьким дурнем", — відповів Морган.

Раніше Зінченко дав інтерв'ю Моргану, розповівши про своє ставлення та думки про футбол і війну в Україні.