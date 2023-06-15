Україна

Капітан збірної України прокоментував свою можливу участь у захисті країни на полі бою.

Захисник лондонського Арсенала та капітан збірної України Олександр Зінченко напередодні завітав до британського журналіста Пірса Моргана, із яким поспілкувався, зокрема, на тему потенційної участі в захисті території нашої країни.

"Футбол — це моє життя. Це місце, де я відчуває себе найбільш комфортно, аніж будь де. На полі я забуваю про все, що не пов’язане з грою, насолоджуюсь моментом. Це все в голові.

Інколи я дійсно втрачаю розум. Зранку подивишся на ці новини, а потім на решту дня: "Не чіпайте мене будь ласка". Я дуже емоційний, але останнім часом дедалі більше відчуваю порожнечу всередині себе.

Ці страшні речі, які доводиться бачити, вони випалюють усе всередині тебе. Мені просто немає чого сказати. Важко, але це не важко. Це важко для людей, які перебувають на фронті та приймають виклик у боротьбі за життя кожну секунду.

На них удома очікують діти, дружина, родина, сім’я. Усі ми, українці, віримо, що перемога відбудеться незабаром. Кожного разу, коли моя донька посміхається, я перебуваю на сьомому небі від щастя. Але потім я повертаюсь думками до тих людей, які в Україні також мали дітей, але їх убили росіяни. Ні за що.

Це розбиває мене зсередини. Чи пішов би я воювати за Україну? Якщо настане відповідна мить, усі ми будемо на фронті. Якщо це буде "останній виклик" чи щось таке, усі ми будемо битись. Без винятку. Звісно, що й я битимусь за Україну на полі бою.

Але зараз я відчуваю, що я набагато більш корисний тут. Однак ти не знаєш, як воно буде надалі. Можливо, ми з вами говоримо останній раз. Тут ніколи не вгадаєш. Я не бачу себе тим, хто буде переховуватись від війни, коли настане відповідний час", — заявив український футболіст.

Нагадаємо, що раніше Зінченко висловився стосовно життєвого шляху після завершення професійної кар’єри футболіста.