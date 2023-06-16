Україна

Відомо, коли відбудеться матч між українською та нідерландською командами.

Під час літнього міжсезоння Шахтар гратиме товариські матчі з європейськими командами. Вже відомі принаймні два колективи, з якими зіграють "гірники".

18 липня донеччани проведуть контрольну зустріч з Аяксом. Нагадаємо, амстердамці фінішували третіми у Ередівізі.

За два дні до цього "гірники" проведуть поєдинок проти 18-ої команди Еерсте Дивізі - Дордрехті.

Нагадаємо, Аякс оголосив призначення нового головного тренера, яким став Моріс Стейн.