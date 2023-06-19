Англія

"Сороки" пропонують бразильцю новий контракт.

Ньюкасл збирається попрацювати над посиленням складу літним трансферним вікном, проте не забуває й про збереження внутрішніх ресурсів.

Як повідомляє журналіст Фабріціо Романо, пріоритет "сорок" — продовження контракту з півзахисником Бруну Гімараесом.

Сторони вже провели перші перемовини, але на них нічого не вирішили. Очікується, що в бразильця буде суттєве збільшення зарплатні.

Поточна угода діє до літа 2026 року.

У минулому сезоні на рахунку Бруно 40 матчів, у яких він по п’ять разів відзначався голами та гольовими передачами.

Нагадаємо, раніше повідомлялось, що Бруно Гімараес коштуватиме Барселоні 100 млн євро.