Англія

Корейський форвард натякнув, що готовий продовжувати виступати в англійській Прем'єр-лізі.

Нападник Тоттенгема Сон Хин Мін прокоментував чутки у ЗМІ, які пов'язують його з переходом до одного з клубів у Саудівській Аравії.

"У мене ще багато справ в англійській Прем'єр-лізі. Зараз гроші не мають для мене значення. Важлива гордість гри у футбол, у моїй улюбленій лізі. Хочу більше пограти за Тоттенгем", — наводить слова Сона інсайдер Фабриціо Романо у своєму твіттері.

Минулого сезону форвард збірної Південної Кореї провів 47 матчів у складі "шпор", у яких забив 14 голів та віддав шість результативних передач.

Раніше була інформація, що Аль-Іттіхад готовий викласти за Сона близько 60 мільйонів євро.