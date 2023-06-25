Англія

Іспанець описав емоції після тривалої гонки за чемпіонство.

Головний тренер Арсеналу Мікель Артета висловився щодо програної боротьби за "золото" АПЛ.

"Ми хотіли взяти трофей. Це Арсенал, рівень вимог тут високий. Мені досі дуже боляче через те, що ми не виграли АПЛ, провівши у боротьбі з Ман Сіті десять місяців. Але ж це спорт.

Чого не вистачило для перемоги? Багато. Три нічиї поспіль стали покаранням для нас, як і решта невдач. Три-чотири важливі гравці отримали травми, і з цього моменту все ускладнилося. Коли ми мали повний склад, Арсенал грав стабільно. Як тільки виникли проблеми, нам перестало це вдаватися.

І нашим суперником була найкраща команда світу, найкращий склад у світі, найкращий тренер у світі. У нас не було іншого вибору – треба було прийняти це та потиснути руку чемпіону", – сказав головний тренер Арсеналу.

Раніше повідомлялося, що Деклан Райс воліє перейти в Арсенал, попри предметний інтерес з боку Манчестер Сіті.