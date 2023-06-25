Україна

Наставник криворізької команди поділився планами на літнє міжсезоння.

Головний тренер Кривбасу Юрій Вернидуб прокоментував підготовку своєї команди до старту нового сезону в УПЛ.

"На мій погляд, те, до чого ми з президентом прагнули, у минулому сезоні не виконали. Сьоме місце — це та позиція, якої ми дійсно заслуговуємо. Для дебютного сезону в УПЛ це непогане місце. Після першого кола були восьмими, і з тих пір жодного разу не були нижче. Навіть боролись за місце у єврокубках, але не змогли його завоювати. Оцінка – задовільно.

По-перше, усі хлопці – професіонали. Усі розуміли, що попереду всього два тижні відпочинку, тому розпланували, як будуть підтримувати форму.

Всі позиції хотів би підсилити. Але наразі не той час та не такої можливості для цього. Головне наразі, зберігти наш кістяк. Щодо трансферів, то працюємо над цим. Обовʼязово підсилимось, причому усі лінії.

Повернення Хобленко? Знаю, що Олексій провів у Карпатах не так багато матчів, забив один гол. Стільки, скільки і у першому колі. У нього діючий контракт з Кривбасом. Його завдання – тренуватись та віддаватись на полі за нашу команду, а там подивимось.

Перший збір буде втягуючий, буде багато бігової роботи, але й з мʼячем попрацюємо. Щодо другого на Закарпатті, то там вже буде більше акцент на швидкісно-силову роботу, награвання звʼязок. Зіграємо контрольні матчі. А там подивимось, яким складом розпочнемо чемпіонат", - наводить слова Вернидуба прес-служба клубу.

Раніше повідомлялося, що Кривбас запланував ще два контрольні матчі на другому зборі.