Англія

Англійський форвард може перебратися до Саудівської Аравії.

Нападник Евертона Демарай Грей може продовжити свою кар'єру в Саудівській Аравії. Про це повідомляє Sky Sports.

За інформацією джерела, у послугах 26-річного англійця зацікавлений Аль-Хіляль, представники якого прибудуть до Лондона для проведення переговорів наступного тижня.

Чинний контракт футболіста з "ірисками" розрахований до літа 2024 року.

Минулого сезону Грей провів 36 матчів, у яких забив шість голів та віддав одну гольову передачу.