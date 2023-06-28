Україна

Керманич Іспанії прокоментував нічию проти України.

Напередодні молодіжна збірна Іспанії зіграла внічию проти України в третьому турі групового етапу чемпіонату Європи-2023 серед юнаків віком до 21 року.

U-21. Іспанія — Україна 2:2 Відео голів та огляд матчу ЄВРО-2023

Після завершення гри головний тренер "Фурії Роха" Сантьяго Денія Санчес, більш відомий як просто Санті, підбив підсумки протистояння.

"У перерві ідея полягала в тому, щоб підсилити нашу гру і щоб ми були спокійнішими у володінні м’ячем. Це те, у чому ми зазвичай дуже хороші.

Ви й самі бачили, що Україна — це команда, яка не залишає вільного простору, і вам потрібно багато працювати над тим, щоб його повернути назад.

Нам потрібно більше займатись самокритикою, ми повинні вдосконалюватись із кожною наступною грою, і я маю робити це першим, щоб надіслати правильний сигнал своїм гравцям якомога швидше.

У нас є 23 футболісти на цьому турнірі, усі вони дуже сумлінно працюють. Я в захваті від конкуренції на кожній позиції. Зазвичай такого з командами не трапляється на турнірах, але в нас кожен уже встиг отримати ігрову практику. Я радий, що всі вони готуватимуться до чвертьфіналу.

Щодо суддівства, то я взагалі не буду чіпати цю тему. Більше того, я хочу вибачитись перед бригадою арбітрів, тому що я надмірно нервував і четвертий суддя звернув на мене увагу, зробивши зауваження. У арбітрів дуже важка робота, і в цьому матчі вони виконали її сумлінно. Вони інколи можуть помилятись, але водночас і я можу бути неправий", — заявив іспанський фахівець.

У чвертьфіналі чемпіонату Європи-2023 серед юнаків віком до 21 року збірна Іспанії гратиме проти другої команди групи D.

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