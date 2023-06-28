Україна

Півзахисник допоміг нашій команді результативною дією.

Молодіжна збірна України зіграла внічию проти Іспанії в третьому турі групового етапу чемпіонату Європи-2023 серед юнаків віком до 21 року.

U-21. Іспанія — Україна 2:2 Відео голів та огляд матчу ЄВРО-2023

Після завершення гри організатори турніру традиційно відзначили найкращого, на їхню думку, футболіста звітного вечора.

Таким чином, у матчі проти "Фурії Роха" півзахисник "синьо-жовтих" Олександр Назаренко здобув найбільше симпатій від експертів.

У цій грі на рахунку представника Дніпра-1 залишились 30 доторків до м’яча, 16 точних із 19 передач (84%), серед яких один ассист на Богдана В’юнника в першому таймі, дві подачі (1 вдала), дві дальні передачі (2 вдалі), один удар повз площину воріт, дві вдалі з чотирьох спроб дриблінгу, два вдалі з п’яти епізодів боротьби, вісім утрат м’яча та одне перехоплення.

У чвертьфіналі чемпіонату Європи-2023 серед юнаків віком до 21 року збірна України гратиме проти переможця групи D.

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