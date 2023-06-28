Сума трансферу капітана "молотобійців" становитиме 105 мільйонів фунтів стерлінгів.
Деклан Райс, Getty Images
28 червня 2023, 21:53
Півзахисник Вест Гема Деклан Райс незабаром стане гравцем Арсеналу. Про це повідомляє The Athletic.
За інформацією джерела, клуби змогли погодити трансфер 24-річного англійця за 105 мільйонів фунтів стерлінгів (133 млн доларів).
Наразі клуби продовжують обговорювати схему оплати переходу футболіста.
Таким чином, якщо трансфер Райса відбудеться, він стане найдорожчим британським футболістом в історії, а для "канонірів" це також буде трансферний рекорд.
Раніше повідомлялося, що Манчестер Сіті вийшов із гонки за Райсом через останню пропозицію Арсеналу.