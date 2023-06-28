Англія

Сума трансферу капітана "молотобійців" становитиме 105 мільйонів фунтів стерлінгів.

Півзахисник Вест Гема Деклан Райс незабаром стане гравцем Арсеналу. Про це повідомляє The Athletic.

За інформацією джерела, клуби змогли погодити трансфер 24-річного англійця за 105 мільйонів фунтів стерлінгів (133 млн доларів).

Наразі клуби продовжують обговорювати схему оплати переходу футболіста.

Таким чином, якщо трансфер Райса відбудеться, він стане найдорожчим британським футболістом в історії, а для "канонірів" це також буде трансферний рекорд.

Раніше повідомлялося, що Манчестер Сіті вийшов із гонки за Райсом через останню пропозицію Арсеналу.