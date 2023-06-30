Англія

Football.ua представляє переклад матеріалу The Athletic щодо ситуації в Челсі.

Ідея про те, що Челсі може "обманювати" правила футбольного фінансового фейр-плей (FFP), продаючи своїх зірок за завищені комісії клубам, контрольованим PIF, Професійної ліги Саудівської Аравії (SPL), активно поширюється у пресі. А також, що PIF із задоволенням сплачує ці трансфери, оскільки він "захищає" його інвестиції в Clearlake — схоже, захопила широке коло вболівальників і команд-суперників.

Надані докази такі:

- Челсі оприлюднив збиток до сплати податків у розмірі 121 мільйона фунтів стерлінгів (сьогодні 154 мільйони доларів США) за сезон-2021/22, втративши 153 мільйони фунтів стерлінгів у попередньому сезоні. З моменту купівлі минулого року групою на чолі з американським мільярдером Тоддом Боелі, але в основному за фінансування Clearlake, каліфорнійської приватної інвестиційної компанії, Челсі витратив 600 мільйонів фунтів стерлінгів на нових гравців.



- PIF, державний фонд багатства Саудівської Аравії, інвестував у Clearlake, а також об’єднався з одним із підприємств Боелі, щоб вкласти гроші в готельну мережу. Нещодавно PIF купив більшість акцій чотирьох найбільших клубів Саудівської професійної ліги, а також вклав мільйони в інші проекти, пов’язані зі спортом.

- Н'Голо Канте підписав контракт з одним із цих саудівських клубів, Аль-Іттіхад, і Челсі веде перемовини про можливі трансфери до ліги ще шести високооплачуваних гравців у своїй команді, яких вони більше не хочуть бачити у складі: П'єра-Емеріка Обамеянга, Каллума Гадсона-Одої, Каліду Кулібалі (який вже офіційно оформив перехід), Ромелу Лукаку, Едуара Менді (також офіційно) та Хакіма Зієша.

Отже, у нас є клуб, якому вкрай необхідно використати частину своїх добре оплачуваних резервів і потенційних покупців, які, здається, поділяють із вищезгаданим клубом багатих спонсорів.

Одна рука іншу миє, правда?

"Це справді цікаво, і це частина проблеми з інвестиційними фондами", — каже Крістіна Філіппу, головний викладач бухгалтерського обліку, економіки та фінансів в Університеті Портсмута та експерт з футбольного бізнесу.

"У більшості галузей конфлікти інтересів стосуються як реальних, так і уявних проблем, і саме тому за таких обставин часто потрібні декларації. Ось чому вимога до футбольних клубів декларувати своїх кінцевих бенефіціарних власників потрапила в нещодавню Білу книгу про футбольне управління".

Челсі оголосив своїх остаточних власників. Під час перегляду корпоративної структури на веб-сайті Companies House ви побачите, що Боелі, інші індивідуальні інвестори в консорціумі та співзасновники та керуючі директори Clearlake Бехдад Егбалі та Хосе Фелісіано присутні та мають право голосу.

Компанією на вершині дерева є Blues Partners Limited, спільне підприємство Боелі і дуету Clearlake. Останні надали близько 60% від 2,5 мільярдів фунтів стерлінгів, які коштувала покупка клубу минулого року, і фінансування подальших витрат на гравців. Отже, безперечно, Clearlake зробив великий внесок у Челсі.

Суперечка, якщо це правильне слово, завжди полягала в тому, чиї гроші насправді інвестує Clearlake, і саме тут виникають питання щодо PIF.

Заснована в 1971 році, компанія PIF понад чотири десятиліття інвестувала частину багатства країни Перської затоки на викопне паливо у вітчизняну промисловість. Усе було трохи нудно до 2014 року, коли уряд Саудівської Аравії дав дозвіл PIF інвестувати в закордонні компанії, а потім, через рік, він перейшов під контроль Мухаммеда бін Салмана, сьомого сина короля Салмана, правителя Саудівської Аравії з 2015 року.

MBS, як його більше називають, тоді був лише заступником наслідного принца та міністра оборони, але з 2017 року є наслідним принцом і фактичним босом королівства. І PIF відіграв значну роль у його приході до влади, оскільки він використовував його як приватний банк для своїх планів щодо диверсифікації та модернізації економіки Саудівської Аравії. Під його керівництвом PIF виріс у розмірі, профілі та амбіціях, а спорт став ключовою частиною його портфоліо. Наприклад, у 2021 році він купив контрольний пакет акцій клубу Прем’єр-ліги Ньюкаслу.

Компанія Clearlake, розташована в Санта-Моніці, приморському передмісті Лос-Анджелеса, була заснована в 2006 році Егбалі, Фелісіано та їхнім колишнім партнером Стівеном Чангом, який залишив бізнес у 2015 році.

Вона зосереджується на споживчому, промисловому та технологічному секторах і за попереднє десятиліття стала одним із найщасливіших покупців для високомобільних американських компаній середнього розміру. Він позичає приблизно дві третини грошей, які використовує для купівлі цих фірм, допомагає їхнім керівним командам розробляти стратегії розвитку, а потім продає їх через кілька років, сподіваючись, за значно більшу суму, ніж заплатив за них.

У всякому разі, це план, і він працює. З дзвіночками.

За свою 17-річну історію компанія Clearlake зробила близько 450 різних інвестицій і наразі має під управлінням близько 75 мільярдів доларів США (59 мільярдів фунтів стерлінгів). Коли Егбалі та Фелісіано продали 20% бізнесу трьом інвестиційним фондам у 2018 році, власна оцінка Clearlake становила 4 мільярди доларів, але з того часу фірма вражаюче зросла.

Цього місяця комерційна компанія Private Equity International поставила Clearlake на 14 місце у своєму глобальному рейтингу приватних інвестиційних компаній, а її крайній фонд Clearlake Capital Partners VII перевищив підписку, зібравши 14 мільярдів доларів для свого наступного шопінгу. Він залучив 300 інституційних інвесторів — банків, сімейних офісів, страхових компаній, пенсійних фондів і фондів національного добробуту — з понад 40 країн на шести континентах.

І ось тут ми підходимо до суті. Ці інвестори можуть розкрити, куди вони інвестують, якщо захочуть, але Clearlake цього не зробить (це перевірено), як і його конкуренти. У ньому буде сказано, що жоден інвестор не може мати більше п’яти відсотків окремого фонду, а середній інвестор має менше одного відсотка фонду.

Чи PIF інвестував у Clearlake? Майже напевно.

Чи означає це, що він випише товстий чек, щоб його клуби Про Ліги Саудівської Аравії могли дати Челсі 100 мільйонів фунтів стерлінгів за футболістів на 50 мільйонів фунтів стерлінгів, щоб звільнити клуб із західного Лондона від FFP?

"Це схоже на гамбургер з нуля", — каже партнер іншої американської приватної інвестиційної фірми на умовах анонімності, щоб захистити відносини та ділові інтереси. "Clearlake — неймовірна фірма — вони заробили купу грошей для своїх інвесторів. Я не впевнений, що PIF є великим інвестором, але кожен, хто був там, був добре винагороджений.

Чи PIF не використовував би Ньюкасл, якби це був їхній план, а не Челсі? Реальність така, що всі суверенні фонди знаходяться у всіх великих глобальних фондах приватного капіталу, від Австралії до Абу-Дабі, Канади та PIF".

Джордан Гарднер є колишнім керуючим партнером групи, яка інвестувала в данський Гельсінгор, і зараз є консультантом спортивної консалтингової компанії Twenty First Group.

"Люди надто багато читають про зв’язки між PIF, Clearlake і Боелі", — каже Гарднер. "PIF є одним із багатьох, багатьох інвесторів у всьому портфелі інвестицій Clearlake. На цьому рівні існує багато тісних відносин між різними фондами приватного капіталу, суверенними фондами та багатими особами.

Хоча виглядає це не чудово, я впевнений, що це повністю зводиться до існуючих відносин між цими сторонами та не має нічого спільного з інвестиціями PIF у Clearlake. Я не бачу тут жодного конфлікту інтересів чи змови".

Такою є думка і в академічному середовищі.

"Ці звинувачення не узгоджуються з принципами діяльності PIF", — каже доктор Крістофер Девідсон, експерт із Близького Сходу в Європейському центрі міжнародних справ і автор кількох книг про регіон Перської затоки. "Хоча суверенні фонди Катару історично були більш наполегливими та охоче використовували таких багаторівневих посередників, саудівці більш традиційні.

Щодо того, чому фонди Перської затоки інвестують в американські компанії приватного капіталу, консенсус полягає в тому, що вони здебільшого шукають більш авантюрний компонент для своїх портфелів, окрім "безпечних" інвестицій у західні блакитні фішки, нерухомість Великобританії тощо".

І Філіппу, який раніше висловив думку про "фактичний і уявний" конфлікт інтересів, вважає, що цей конфлікт більше стосується останнього, ніж першого.

"Так, останнім часом Челсі явно проявив креативність, наприклад, довший контракт з метою амортизації, але це також про те, що ряд клубів — не лише Челсі — намагалися позбутися деяких своїх гравців на деякий час", — пояснює вона.

"Однак ці продавці зіткнулися з труднощами, оскільки існує дуже обмежена кількість клубів, які можуть собі їх дозволити. В основному це були інші клуби Прем'єр-ліги та кілька звичайних європейських команд. Але потім Саудівська Аравія заявила, що зараз це ринок купівлі, і її клуби можуть бути готові купувати деяких із цих небажаних, але дорогих гравців".

Ані клуб, ані Прем'єр-ліга не хотіли коментувати припущення про те, чому клуби SPL, можливо, прагнуть купити гравців Челсі, але обидві сторони хотіли дати зрозуміти, що нові власники лонднців були ретельно перевірені лігою на предмет можливого конфлікту інтересів минулого року в рамках звичайного процесу зміни контролю, і клуб, і Clearlake неодноразово, але приватно, заявляли, що в поглинання не було залучено жодних саудівських грошей.

Слід також зазначити, що згідно з правилами Прем’єр-ліги, усі транзакції, незалежно від того, здійснюються вони між пов’язаними сторонами чи ні, на суму понад 1 мільйон фунтів тепер перевіряються, щоб переконатися, що вони не перевищують "ринкової вартості". Отже, якби одному клубу пощастило переконати інший витратити на гравця втричі більше грошей, ніж, на думку ринку, він дійсно вартий, їм могли б сказати, що вони не можуть погодитися на такий несподіваний прибуток.

Отже, підсумовуючи, щойно ми належним чином розглянули докази, у нас, ймовірно, є суверенний фонд, який інвестує в дуже успішну компанію приватного капіталу, а також багато інших суверенних фондів і великих глобальних інвесторів. Ці інвестиції можуть бути великими, але вони становитимуть невеликий відсоток від загального капіталу, і Саудівська Аравія не має репутації керівників приватних інвестиційних компаній.

У нас є клуб, який дуже популярний на Близькому Сході, і має кілька відомих гравців, яких вони вкрай потребують, і у нас є нова ліга, яка відчайдушно прагне залучити впізнаваних зірок, щоб підвищити загальний рівень і профіль своєї конкуренції.

Хіба це не дуже проста історія про добровільного продавця, який зустрічає добровільного покупця, і актив, яким вони торгують, теж дуже задоволений угодою?

Можливо, а може й ні.

"Чи є якась можливість, щоб Прем'єр-ліга дослідила цю саудівську торгівлю прямо ЗАРАЗ??!!!" – написав у своєму Instagram співвласник клубу Другої ліги Солфорд Сіті Гарі Невілл. "Якнайшвидше запропонуйте регулятор, який буде достатньо гнучким, щоб зупинити ці речі! Якщо це виглядає не так, то, мабуть, є не так! Незалежність потрібна якомога швидше. Управління нашою грою – це безлад!"

Жодних аргументів щодо останнього пункту, Гарі. Імовірно, саме тому, коли клуб, який ми любимо, не користується таким успіхом, як наші суперники, ми автоматично вважаємо, що це шахрайство століття.

Іноді це може бути так, але в більшості випадків, ймовірно, це просто їхня робота.

За матеріалами The Athletic