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Манкуніанці вміло працюють на трансферному ринку.

Трансфер Джеймса Траффорда з Манчестер Сіті в Бернлі за 15 мільйонів фунтів стерлінгів привернув увагу останніми днями.

20-річний гравець також міг би отримати ще 4 мільйони фунтів стерлінгів у вигляді бонусів, що було б непогано для Сіті, враховуючи, що він зіграв "лише" два сезони в Першій лізі.

Насправді 78 ігор для воротаря такого віку досить непогано, але враховуючи, що Бернлі сподівається втриматись в Прем’єр-лізі, легко зрозуміти, чому виникають сумніви щодо його спроможності грати на найвищому рівні.

Коли мова йде про суми, які інші клуби готові платити за молодих гравців, відразу виникає думка, що щось не так.

У Бернлі була ще одна трансферна ціль, але натомість Барт Вербрюгген приєднався до Брайтона. Сам Траффорд також є гравцем молодіжної збірної Англії до 21 року, його стиль гри відповідає тому, що Вінсент Компані хоче зробити в Бернлі, і його кар'єра явно рухається в правильному напрямку.

Перш за все, неможливо переоцінити, наскільки велике значення має рівень академії Сіті для футболу в наші дні — і Компані це добре знає.

The Athletic опублікував аналіз витрат і продажів "Великої шістки" Прем'єр-ліги з 2013 року. Графік показав, що у Сіті третій за величиною обсяг продажів гравців за цей період після Челсі з колосальними 1,16 мільярдами фунтів стерлінгів (2 мільярди доларів) і 606 мільйонів фунтів стерлінгів Ліверпуля.

568 мільйонів фунтів стерлінгів Сіті складаються з різноманітних угод, як-от отримання 16,4 мільйона фунтів стерлінгів за Альваро Негредо у 2015 році, 25 мільйонів фунтів стерлінгів за Келечі Іхеаначо у 2017 році та 48 мільйонів фунтів стерлінгів за Феррана Торреса у 2022 році. Від 10 до 15 мільйонів фунтів стерлінгів за гравців, як Енес Унал, Едін Джеко і Дуглас Луїс.

Проте за останній рік роль академії Сіті привернула увагу, коли мова зайшла про продажі: минулого літа Сіті заплатив клаусули за Ерлінга Голанда, Калвіна Філліпса, Мануеля Аканджі та Серхіо Гомеса і все одно отримав прибуток.

Частково це пояснювалося тим, що вони продали Гевіна Базуну, Сема Едозі, Хуана Ларіоса та Ромео Лавіа за 38 мільйонів фунтів стерлінгів разом із бонусами. Усі вони переїхали до Саутгемптона, і Сіті в цьому відношенні пощастило, що їхній колишній керівник молодіжного відділу Джо Шилдс прибув до Сент-Мері, щоб проконтролювати трансфери.

Шилдс знає цих гравців, і після того, як йому дали рекомендацію підписати молодих гравців, він не сумнівався щодо повернення в Сіті, щоб залучити тих, кому довіряв.

Лавія був підписаний у віці 16 років і високо оцінювався менеджерами Сіті, але вони визнали, що не можуть гарантувати йому ігровий час в першій команді Саутгемптона. Вони ввели положення про продаж і зворотний викуп, щоб запропонувати захист у майбутньому.

Такі положення принесли прибуток протягом багатьох років. Наприклад, 7,2 мільйона фунтів стерлінгів, коли Педро Порро перейшов зі Спортингу в Тоттенгем, і трохи менш як 10 мільйонів фунтів стерлінгів, коли Джейдон Санчо перейшов з Боруссії Дортмунд до Манчестер Юнайтед.

Нещодавно УЄФА вів переговори щодо власності кількох клубів у футболі. Сіті очолив рейтинг через свою модель CFG. Ці переговори зосереджені на тому, що клуби, які належать одній компанії, грають один з одним в одному змаганні. Сіті знаходить найкращих гравців середнього рівня і віддає їх у сестринські клуби по всьому світу. Найкращих, такі як Луїс і Порро, можна потім продати й заробити на цьому.

Ці гравці продемонстрували свої здібності на найвищому рівні, але коли мова заходить про молодь Сіті, є інші причини, чому вони привабливі для купівлі клубів.

Минулого літа 19-річний Дарко Г’ябі приєднався до Лідса за 5 мільйонів фунтів стерлінгів, попри те, що в першій команді Сіті не виступав. Він був визначений як один із найяскравіших талантів в країні, коли Шилдс підписав його з «Сіті» з «Міллволла» в 15-річному віці. Лідс побачив можливість підписати його.

Очікується, що ще кілька молодих гравців також принесуть значний прибуток цього літа, і Траффорд якраз один із них. Томмі Дойл (21 рік), Тейлор Харвуд-Белліс (21 рік) і Каллум Дойл (19 років), Джош Вілсон-Есбранда (20 років), Люка Мбете (19 років) і Фінлі Бернс (20), враховуючи їхні оренди у Футбольній лізі в останні сезони та їх загальну репутацію в молодіжних футбольних колах, мають гарний шанс піти за хороші гроші.

Якби ці гравці отримували в середньому по 10 мільйонів фунтів стерлінгів кожен, це принесло б 60 мільйонів фунтів стерлінгів навіть без урахування Траффорда.

Якість гравців, які приходять, проявляються в здобутих трофеях: гравці Сіті у віці до 23 і 18 років вигравали свої чемпіонати протягом останніх трьох років поспіль, а 38 молодих гравців були запрошені в збірну Англії різних вікових груп.

Це також видно з того, як вони грають: без перебільшення можна сказати, що футбол, у який грають навіть 11-річні, нагадує футбол першої команди Гвардіоли. Це спостерігається по всій країні та Європі, справляючи враження на скаутів і тренерів.

Простіше кажучи, молоді хлопці Сіті тепер мають репутацію, подібну до тих, які здобули в академії Манчестер Юнайтед, особливо за часів сера Алекса Фергюсона.

Десять років тому, коли CFG розширювався, ідея Сіті полягала в тому, щоб залучати найкращих молодих людей з усієї Європи, а іноді й за її межами, і найкращі з них допомогли заробити кілька мільйонів фунтів стерлінгів за ці роки: Іхеаначо пішов в Лестер Сіті, Роні Лопес перейшов у Монако за 9 мільйонів фунтів стерлінгів, а Брахім Діас поїхав у Реал Мадрид за 15,5 мільйона фунтів стерлінгів.

Але останнім часом спостерігається інтерес до розвитку доморощеної молоді, або дітей, яких набирали до 9 років, або підписані клубом у ранньому підлітковому віці, як Траффорд, який прийшов з Карлайла у 12 років.

Такі гравці, як Траффорд, Харвуд-Белліс і Томмі та Каллум Дойлі, а також гравці першої команди, такі як Філ Фоден, Ріко Льюїс і Коул Палмер, усі пройшли через академію, яка мала інші цілі та підходи. Але всі вони пройшли навчання на високому рівні. Є великі надії на тих, хто приєднався до клубу в молодому віці в недавньому минулому, тому що, на думку Сіті, тренерська структура надзвичайно сильна, і гравці ставатимуть все кращими й кращими.

Це неймовірна вдача, що Шилдс і Компані обіймають посади в інших клубах. Це показує, наскільки високо оцінюють неігровий персонал Сіті.

На них дійсно високий попит: головний фізіотерапевт Лі Нобс пішов у Ліверпуль у 2019 році, а Сем Еріт переїхав до Нью-Йорка в середині минулого сезону.

Лише за останній місяць Сіті втратив двох важливих працівників: Енцо Мареска очолив Лестер Сіті, Родольфо Боррель став спортивним директором ФК Остіна, а Джейсон Вілкокс залишив свою посаду керівника академії, щоб стати спортивним директором Саутгемптона. Мареска провів рік на посаді головного тренера Сіті U-23 і хоче запросити найкращих гравців академії: Каллум Дойл, який провів два сезони в оренді в Сандерленді та Ковентрі Сіті, є одним із варіантів; були зв’язки з Ші Чарльзом, капітаном команди U-23 і повноцінним гравцем національної збірної Північної Ірландії.

З’являється все більше колишніх співробітників Сіті, які займають провідні ролі в інших клубах, як-от Мікель Артета в Арсеналі, який переманив Олександра Зінченка та Габріеля Жезуса. Ці угоди складають основну частину трансферних надходжень Сіті протягом багатьох років.

Найкращі гравці йдуть за великі гроші: Лерой Сане пішов за 37 мільйонів фунтів стерлінгів, Жезус — за 45 мільйонів фунтів стерлінгів, Зінченко — за 32 мільйони й Рахім Стерлінг був проданий за 47,5 мільйона минулого літа.

На трансферах Жоао Канселу, Емеріка Лапорта, Кайла Вокера (у мюнхенську Баварію), Ріяда Мареза та Бернарду Сілви, зокрема, Сіті може легко заробити ще 100 мільйонів фунтів стерлінгів лише від одного чи двох продажів.

За гравців першої команди клуб отримає величезні гонорари, що тільки підкреслює їхню якість і досвід. Але все більше і більше клубів звертатимуть увагу на академію Сіті в надії отримати зірку майбутнього.

За матеріалами The Athletic