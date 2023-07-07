Обидва англійці дале зелене світло на трансфер.
Гаррі Кейн, getty images
07 липня 2023, 23:29
Баварія продовжує працювати над посиленням складу в поточне літнє трансферне вікно.
Як повідомляє журналіст Ніколо Скіра, мюнхенський клуб погодив особисті умови з захисником Кайлом Вокером та нападником Гаррі Кейном.
Стверджується, що гравець Манчестер Сіті згоден підписати контракт до 2025 року, тоді як угода з нападником Тоттенгема — до літа 2027.
Нагадаємо, раніше повідомлялось, що Тоттенгем запропонував Кейну новий контракт із солідним збільшенням зарплати.