Німеччина

Обидва англійці дале зелене світло на трансфер.

Баварія продовжує працювати над посиленням складу в поточне літнє трансферне вікно.

Як повідомляє журналіст Ніколо Скіра, мюнхенський клуб погодив особисті умови з захисником Кайлом Вокером та нападником Гаррі Кейном.

Стверджується, що гравець Манчестер Сіті згоден підписати контракт до 2025 року, тоді як угода з нападником Тоттенгема — до літа 2027.

Нагадаємо, раніше повідомлялось, що Тоттенгем запропонував Кейну новий контракт із солідним збільшенням зарплати.