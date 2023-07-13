Англія

Коуч задоволений трансфером англійця.

Головний тренер Манчестер Сіті Ерік тен Гаг прокоментував підписання Мейсона Маунта з Челсі.

"Ми старанно попрацювали, щоб цього досягти. Думаю, багато клубів придивлялися до Мейсона і хотіли підписати його, але ми досягли успіху.

Ми задоволені – він багато чого привносить у гру півзахисту. Крім того, він чудово працює в команді та знає, як перемагати", – сказав нідерландець в інтерв'ю Viaplay.

Нагадаємо, раніше повідомлялось, що трансфер Мейсона Маунта коштував Манчестер Юнайтед гарантованих 55 мільйонів фунтів стерлінгів, а також 5 мільйонів передбачено в якості бонусів.