Україна: Перша ліга

Петрівська команда продовжує працювати на трансферному ринку.

Футбольний клуб Інгулець підписав трьох новачків: голкіпера Валерія Восконяна, захисника Андрія Боровського і півзахисника Віталія Кольцова. Про це повідомляється на офіційному сайті клубу.

Кольцов раніше виступав за Маріуполь, Олександрію, донецький Олімпік, Металіст 1925 і Ниву Вінницю.

Боровський — за Миколаїв, Миколаїв-2 і Васт.

Восконян захищав кольори Миколаєва, вірменських Пюніка та Арагаца, фінського ВПС, Кристала, Ужгорода та Васта.

Зазначимо, що раніше Верес очолив колишній тренер Інгульця Сергій Лавриненко, який замінив Юрія Вірта.