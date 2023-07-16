Англія

Сума можливого трансферу оцінюється у 15-20 мільйонів євро.

Захисник АЗ Мілош Керкез може продовжити кар'єру в англійській Прем'єр-лізі. Про це повідомляє інсайдер Фабриціо Романо у своєму твіттері.

За інформацією джерела, керівництво "вишень" має намір перехопити 19-річного угорця у римського Лаціо.

Зазначається, що футболіст погодив особистий контракт як із Лаціо, так і з Борнмутом.

Таким чином, доля Мілоша вирішиться у переговорах між клубами – голландці вимагають за футболіста 15-20 мільйонів євро.

Минулого сезону Керкез провів 52 матчі, в яких забив п'ять голів та віддав чотири асисти.