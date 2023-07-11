Мілош Керкез, Getty Images
11 липня 2023, 13:39
Захисник АЗ Мілош Керкез може продовжити свою кар'єру в італійській Серії А. Про це повідомляє Джанлука ді Марціо.
За інформацією джерела, керівництво римського клубу вже зробило пропозицію щодо 19-річного угорця у розмірі 12 мільйонів євро. Голландці при цьому вимагають близько 15 млн євро.
Також наголошується, що Лаціо вже домовився з футболістом щодо умов особистого контракту.
Минулого сезону Керкез провів 52 матчі, в яких забив п'ять голів та віддав чотирьох асистів. Також на його рахунку вісім ігор у складі збірної Угорщини.