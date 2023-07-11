Італія

Римський клуб готовий викласти за футболіста 12 мільйонів євро

Захисник АЗ Мілош Керкез може продовжити свою кар'єру в італійській Серії А. Про це повідомляє Джанлука ді Марціо.

За інформацією джерела, керівництво римського клубу вже зробило пропозицію щодо 19-річного угорця у розмірі 12 мільйонів євро. Голландці при цьому вимагають близько 15 млн євро.

Також наголошується, що Лаціо вже домовився з футболістом щодо умов особистого контракту.

Минулого сезону Керкез провів 52 матчі, в яких забив п'ять голів та віддав чотирьох асистів. Також на його рахунку вісім ігор у складі збірної Угорщини.