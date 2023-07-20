Англія

Тренер "аристократів" — про кадрову політику.

Головний тренер Челсі Маурісіо Почеттіно висловився щодо конкурентоспроможності своєї команди.

"У нас занадто багато гравців, яких потрібно перевірити. Нам потрібно оцінити, проаналізувати й подивитися, що з ними станеться в сезоні.

Багато рішень, які ми маємо прийняти. Безумовно, всі вони мають якість, їм потрібен час, аби показати, що здатні конкурувати за місце в команді.

Я не бачу в цьому проблеми. Для мене це добре, що в нас багато гравців під час цієї передсезонки. Ми можемо переглядати їх та оцінювати, чи є в них потенціал на майбутнє", — цитує Почеттіно Daily Mail.

Нагадаємо, раніше повідомлялось, що Інтер не збирається обмінювати Онана на Кепу.