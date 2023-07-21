Англія

Саудити пропонують португальцеві близько 46 мільйонів євро.

Головний тренер Фулгема Марку Сілва може продовжити свою тренерську кар'єру у Саудівській Аравії. Про це повідомляє Sky Sports.

За інформацією джерела, у послугах 46-річного португальця зацікавлений Аль-Ахлі, якому раніше не вдалося переманити до своїх лав Дієго Сімеоне з Атлетіко.

Зазначається, що керівництво саудівського клубу пропонує Сілві дворічний контракт із зарплатою у розмірі 46 мільйонів євро за сезон.

Діючий контракт Марку з "дачниками" розрахований до літа 2024 року. У його контракті прописано суму відступних у розмірі семи мільйонів євро, які саудити готові виплатити у разі позитивної відповіді від португальця.

За підсумками минулого сезону Фулгем посів десяте місце в АПЛ, набравши 52 очки після 38 ігор. До Фулгема Сілва очолював Спортінг, Олімпіакос, Халл Сіті, Вотфорд та Евертон.