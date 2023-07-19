Англія

Клуби близькі до погодження трансферу 32-річного алжирця.

Вінгер Манчестер Сіті Ріяд Марез незабаром стане гравцем саудівського Аль-Ахлі. Про це повідомляє інсайдер Фабриціо Романо у своєму твіттері.

За інформацією джерела, клуби близькі до погодження трансферу 32-річного алжирця, який коштуватиме саудитам 35 мільйонів євро.

При цьому особистий контракт з Аль-Ахлі був узгоджений минулого тижня — він буде розрахований на три роки.

Також наголошується, що угода з футболістом, який мав ще два роки за контрактом з "міщанами", може бути закрита протягом наступних 24 годин.

Минулого сезону Марез провів 47 матчів, у яких забив 15 голів та віддав 13 гольових передач.