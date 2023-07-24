Нідерландець відправиться в Бельгію.
Джастін Лонвейк, ФК Динамо
24 липня 2023, 17:10
Півзахисник Динамо Джастін Лонвейк перейде в Андерлехт на правах оренди, повідомляє Саша Тавольєрі у твіттері.
За інформацією джерела, оренда передбачатиме право викупу. Його агент Шаллон Нкешімана був помічений у Неєрпеді сьогодні вдень. Трансфер оформлять впродовж найближчого часу.
Лонвейк у минулому сезоні зіграв 18 матчів за Динамо, забив 1 гол та віддав 1 результативний пас.
До речі, сьогодні став відомий суперник Динамо у відборі Ліги конференцій.