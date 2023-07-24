Україна

Нідерландець відправиться в Бельгію.

Півзахисник Динамо Джастін Лонвейк перейде в Андерлехт на правах оренди, повідомляє Саша Тавольєрі у твіттері.

За інформацією джерела, оренда передбачатиме право викупу. Його агент Шаллон Нкешімана був помічений у Неєрпеді сьогодні вдень. Трансфер оформлять впродовж найближчого часу.

Лонвейк у минулому сезоні зіграв 18 матчів за Динамо, забив 1 гол та віддав 1 результативний пас.

До речі, сьогодні став відомий суперник Динамо у відборі Ліги конференцій.