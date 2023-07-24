Україна

Українець перебрався у Хорватію.

Захисник Андерлехта Богдан Михайліченко став гравцем Динамо Загреб, про це повідомляє офіційний сайт клубу.

Жодні подробиці угоди не розголошуються. Тим часом Transfermarkt оцінив перехід Михайліченка у 800 тисяч євро.

Минулого сезону Михайліченко виступав за Шахтар на правах оренди — на його рахунку 25 матчів, два забиті м'ячі та три асисти.

Нагадаємо, раніше Шахтар мав можливість викупити футболіста після сезону на правах оренди, проте не став цього робити.