Українець перебрався у Хорватію.
Богдан Михайліченко, Динамо Загреб
24 липня 2023, 17:20
Захисник Андерлехта Богдан Михайліченко став гравцем Динамо Загреб, про це повідомляє офіційний сайт клубу.
Жодні подробиці угоди не розголошуються. Тим часом Transfermarkt оцінив перехід Михайліченка у 800 тисяч євро.
Минулого сезону Михайліченко виступав за Шахтар на правах оренди — на його рахунку 25 матчів, два забиті м'ячі та три асисти.
Нагадаємо, раніше Шахтар мав можливість викупити футболіста після сезону на правах оренди, проте не став цього робити.