Англія

Наставник дай свій коментар.

Челсі з Мудриком зіграв унічию проти Ньюкасла. Коментар після матчу дав головний тренер "синіх" Маурісіо Почеттіно.

"Я побачив багато позитивних моментів. Найважливіше для нас — це зростати як команда і я задоволений виступом своїх гравців.

Ми виглядали дуже свіжо в першому таймі. Можливо, в другому таймі все виглядало не так добре, проте загалом я задоволений".

Про Ніколя Джексона:

"Він все ще молодий і йому доведеться адаптуватись до Премʼєр-ліги. Але подібні матчі перевіряють його і дуже важливі для нього".

Про півзахист:

"Нам потрібен ще один гравець на цю позицію, нам потрібен досвід, адже ми хочемо змагатись за трофеї. Досвід в цьому контексті дуже важливий", — сказав Почеттіно.

На Football.ua доступне відео голів та огляд матчу Челсі — Ньюкасл.