Лондонський клуб хоче підписати сербського нападника.
Душан Влахович, getty images
01 серпня 2023, 11:05
Челсі продовжує працювати над підсиленням складу в поточне літнє трансферне вікно.
Як повідомляє журналіст Джанлука Ді Марціо, лондонці ведуть перемовини щодо нападника Ювентуса Душана Влаховича.
Стверджується, що Челсі хоче домовитись про постійний трансфер серба за 30-35 мільйонів євро та Ромелу Лукаку.
Минулого сезону Влахович провів 42 матчі, в яких забив 14 голів та віддав чотири результативні передачі.
Нагадаємо, раніше повідомлялось, що Ювентус намагається переконати Челсі відпустити Лукаку в оренду.