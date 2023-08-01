Англія

Лондонський клуб хоче підписати сербського нападника.

Челсі продовжує працювати над підсиленням складу в поточне літнє трансферне вікно.

Як повідомляє журналіст Джанлука Ді Марціо, лондонці ведуть перемовини щодо нападника Ювентуса Душана Влаховича.

Стверджується, що Челсі хоче домовитись про постійний трансфер серба за 30-35 мільйонів євро та Ромелу Лукаку.

Минулого сезону Влахович провів 42 матчі, в яких забив 14 голів та віддав чотири результативні передачі.

Нагадаємо, раніше повідомлялось, що Ювентус намагається переконати Челсі відпустити Лукаку в оренду.