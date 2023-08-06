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Руслан Ротань поділився своїми думками після гри з Металістом 1925.

Головний тренер Олександрії Руслан Ротань прокоментував перемогу своєї команди у матчі другого туру УПЛ проти Металіста 1925 (1:0).

"Металіст 1925 дійсно краще та більш агресивно почав гру. Ми, на жаль, почали гру дуже сонно. Можливо, на це наклала відбиток повітряна тривога, тому що було видно як хлопці налаштовувались що в першому матчі з Кривбасом, що сьогодні, але, на жаль, ми маємо таку ситуацію в країні, що повітряні триваоги можуть бути в різний час. Тому десь це їх може трішки збило, але слід похвалити хлопців, що після того, як матч почався з помилок, ми виправили ситуацію і забили м’яч, після чого контролювали гру. Єдине, чого не вистачало — це другого голу, тому що він розкріпостив би хлопців і нам стало б спокійніше грати.

Шулянський забиває в другому матчі поспіль? Ми від нього чекаємо більшого, і він це знає. Ви, журналісти, можете похвалити його, але я сьогодні не дуже задоволений його грою. Ми з ним ще поговоримо, тому що він забиває, але потрібно працювати на команду, прагнути більшого. В нього набагато більший потенціал, ніж той, який він має наразі. Тому він має набагато більше вимагати від себе, і тоді він стане сильнішим. Ми знаємо про його потенціал і хочемо розкрити його, щоб він забивав не по одному голу, а по два-три.

З команди пішло багато досвідчених гравців. Можливо, в таких матчах була б більш майстерна гра, але зараз всі хлопці, котрі грають, виконують те, що ми їх просимо. Це найголовніше. Потрібно дивитися в майбутнє, а не оглядатися назад", - сказав Ротань в ефірі MEGOGO.

На Football.ua доступний для перегляду відеоогляд матчу Олександрія – Металіст 1925.