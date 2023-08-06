Англія

Наставник "червоних дияволів" висловився про новачка команди.

Головний тренер МЮ Ерік тен Гаг прокоментував підписання Расмуса Гойлунда.

"Він справжній фронтмен, дуже цілеспрямований. Він дуже хороший у пресингу, фізично потужний, і, я думаю, для балансу у нашому складі нам це було потрібно. Як і Маркус Решфорд, він гравець, який грає цілеспрямовано та вміє забивати голи, це все, про що він думає – він хоче забивати голи.

Думаю, у нього величезний потенціал, і тепер йому потрібно розкрити його, а ми його підтримуватимемо – усі тренери. Упевнений, вся команда чекала такого гравця, і вони допоможуть йому інтегруватися в роздягальні або на полі.

Але, як я сказав, зрештою сам гравець має проявляти себе. Нам потрібні голодні гравці, і для нього головна мета – забивати голи, вигравати матчі, вигравати трофеї", — вважає менеджер МЮ.

Нагадаємо, раніше Расмус Гойлунд зайвий раз нагадав, що вболіває за "червоних дияволів" з дитинства.