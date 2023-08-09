Англія

Угода буде оформлена до кінця цього тижня.

Захисник Челсі Льюїс Голл продовжить свою кар'єру у складі Крістал Пелес. Про це повідомляє інсайдер Фабриціо Романо у своєму твіттері.

За інформацією джерела, керівництво "склярів" змогло домовитися з 18-річним англійцем про особистий контракт, а між клубами вже раніше було досягнута домовленість про річну оренду.

Зазначається, що угода має бути оформлена до кінця цього тижня.

Минулого сезону Голл провів 11 матчів у складі "синіх".