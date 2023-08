Сезон іспанської Ла Ліги-2023/24 стартував матчем на Естадіо де лос Хуегос Медітерранеос між Альмерією та Райо Вальєкано.

На 20-ій хвилині поєдинку іспанець Ісі Паласон відзначився з пенальті. Таким чином, 28-річний півзахисник став автором першого голу в чемпіонаті Іспанії в сезоні-2023/24.

Isi Palazon with the first la Liga goal of the season #AlmeríaRayopic.twitter.com/ZtCrzOis9x