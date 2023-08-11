Англія

Німця звинуватили в лицемірстві.

Головний тренер Ліверпуля Юрген Клопп згадав свою цитату семирічної давності про трансфери за 100 мільйонів євро. Тоді німець сказав, що піде з футболу, якщо заплатить за гравця понад 100 мільйонів євро. Такою була його реакція на перехід Поля Погба із Ювентуса до МЮ за 105 мільйонів. Натомість зараз Ліверпуль близький до трансферу Мойзеса Кайседо із Брайтона за 110 мільйонів.

"Все змінилося. Чи подобається мені це? Ні. Чи я зрозумів, що був неправий? Так. Так буває. Саудівська Аравія тут не допомагає. Зрештою, ми повинні постаратися зібрати найкращу можливу команду. Половині це сподобається, а іншій половині — ні Але ми намагаємось зібрати оптимальний для нас склад.

Ми не можемо просто вказати на футболістів і привезти їх, ми маємо зробити велику роботу. Іноді одні двері зачиняються, а інші відчиняються. Якщо люди хочуть згадати мої цитати п'ятирічної давності, то нема проблем. Я розумію, що був неправий", – цитує німця goal.com.

Нагадаємо, раніше головний тренер Ліверпуля Юрген Клопп особисто підтвердив, що Ліверпуль досяг згоди з Брайтоном щодо умов трансферу Мойзеса Кайседо. Тим часом Кайседо повідомив Ліверпулю, що має намір перейти виключно до Челсі. Сага набирає обертів.