Нападник Тоттенгема Гаррі Кейн в кроці від переходу в Баварію. Як повідомляє Sky Sports, літак Гаррі Кейна приземлився у Мюнхені для підписання контракту з мюнхенцями.

