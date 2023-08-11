Англієць має унікальний шанс похизуватись першим трофеєм.
ГАРРІ КЕЙН, GETTY IMAGES
11 серпня 2023, 21:00
Нападник Тоттенгема Гаррі Кейн в кроці від переходу в Баварію. Як повідомляє Sky Sports, літак Гаррі Кейна приземлився у Мюнхені для підписання контракту з мюнхенцями.
Якщо трансфер відбудеться до матчу за Суперкубок Німеччини, то вже завтра Кейн може стати володарем першого клубного трофея в кар'єрі. Нагадаємо, в матчі за Суперкубок Баварія зіграє з Лейпцигом. Початок поєдинку — о 21:45.
Баварія заплатить 110 мільйонів євро за англійського нападника, Тоттенхем прийняв пропозицію. Кейн отримуватиме найбільше серед футболістів Баварії.