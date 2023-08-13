Англія

"Шпори" зацікавилися бельгійським центрфорвардом.

Нападник лондонського Челсі Ромелу Лукаку, на якого не розраховує новий головний тренер "синіх" Маурісіо Почеттіно, може залишитися в англійській Прем'єр-лізі.

Як повідомляє журналіст Альфредо Педулла, кілька днів тому Челсі призупинив переговори з Ювентусом через те, що наразі не вдалося домовитися щодо обміну Лукаку на Душана Влаховича — лондонці не готові доплачувати за сербського форварда 40 мільйонів євро.

Тим не менш, Тоттенгем висловив свою зацікавленість до 30-річного бельгійця, оскільки перебуває у пошуках потенційної заміни для Гаррі Кейн, який напередодні перейшов до мюнхенської Баварії.

Конкретних переговорів між "шпорами" та Челсі ще не було, однак у клубі з Північного Лондона вивчають цю потенційну угоду.