Італія

"Стара синьйора" поставила умови для переходу серба в Челсі.

Перемовини між лондонським Челсі та туринським Ювентусом щодо обміну Ромелу Лукаку на Душана Влаховича продовжуються. Про це повідомляє Джанлука ді Марціо.

За інформацією джерела, керівництво "старої синьйори" готове відпустити 23-річного серба за доплату у розмірі 40 мільйонів євро.

Раніше Ювентус наполягав на сумі 50 млн євро, а Челсі пропонував 35 млн євро, незважаючи на те, що туринському клубу вже вдалося домовитися про особистий контракт для 30-річного бельгійця, який буде розрахований на три роки з опцією продовження ще на один сезон.

Минулого сезону Влахович провів 42 матчі, в яких забив 14 голів та віддав чотири асисти, а на рахунку Лукаку 25 матчів за Інтер на правах оренди, 14 голів та сім гольових передач.