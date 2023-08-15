Англія

Наставник "червоних дияволів" поділився своїми думками після гри з Вулвергемптоном.

Головний тренер Манчестер Юнайтед Ерік тен Гаг прокоментував перемогу своєї команди у матчі стартового туру АПЛ проти Вулвергемптона (1:0).

"Можна і краще. Ми здатні грати краще. Але перемогою ми задоволені. Суперник грав активно, і нам треба було підлаштуватися. Нам довелося битися за очки. В АПЛ немає простих матчів, точно не з "вовками". Це складний опонент, і ми дуже добре попрацювали. Треба боротися у кожному матчі. Сподіваюся, ми будемо краще поводитися з м'ячем у наступній грі.

Онана робив дуже гарні сейви, діяв дуже спокійно. Дуже гарний дебют. Коли Калайджич торкнувся м'яча у штрафному майданчику наприкінці гри, Онана стрибнув вперед. Ця ситуація на розсуд судді. На щастя для нас, пенальті не було призначено. Можна сперечатися, але я думаю, що там його не було.

Маунт добре зіграв, зробив те, на що ми очікували. Він показав дуже добрий рівень", — наводить слова тен Гага ВВС.

На Football.ua доступний для перегляду відеоогляд матчу Манчестер Юнайтед — Вулвергемптон.