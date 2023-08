Півзахисник "червоних дияволів" Фред Родрігес покидає команду. Ексгравець Шахтаря продовжить кар'єру у Фенербахче.

Манчестер Юнайтед офіційно підтвердив, що досягнуто принципової домовленості щодо переходу Фреда в турецький клуб.

🔴 A deal has been agreed in principle for the transfer of @Fred08Oficial to Fenerbahce.#MUFC