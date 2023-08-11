Півзахисник "червоних дияволів" Фред Родрігес покидає команду. Ексгравець Шахтаря продовжить кар'єру у Фенербахче.

Манчестер Юнайтед офіційно підтвердив, що досягнуто принципової домовленості щодо переходу Фреда в турецький клуб.

У сезоні-2022/23 півзахисник провів 56 матчів за Манчестер Юнайтед у всіх турнірах: на його рахунку 6 голів та 6 результативних передач.

Нагадаємо, раніше повідомлялось, що Галатасарай зробив пропозицію Манчестер Юнайтед щодо Фреда.