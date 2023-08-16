Англія

Черговий відомий гравець змінює європейський чемпіонат на Саудівську Аравію.

Захисник Астон Вілли Люка Дінь змінить клубну прописку. Про це повідомляє Ніколо Скіра.

За інформацією джерела, футболіст знаходиться за крок від трансферу в Аль-Хілаль. 30-річний оборонець підпише трирічну угоду з клубом. Сума трансферу не зазначається.

Нагадаємо, Дінь перейшов в Астон Віллу на початку 2022 року з Евертона. За бірмінгемський клуб він зіграв 48 матчів, забив 2 голи та віддав 4 результативні передачі.

Нагадаємо, що вчора гравцем Аль-Хіляля став Неймар.