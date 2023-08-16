Черговий відомий гравець змінює європейський чемпіонат на Саудівську Аравію.
ЛЮКА ДИНЬ, GETTY IMAGES
16 серпня 2023, 11:25
Захисник Астон Вілли Люка Дінь змінить клубну прописку. Про це повідомляє Ніколо Скіра.
За інформацією джерела, футболіст знаходиться за крок від трансферу в Аль-Хілаль. 30-річний оборонець підпише трирічну угоду з клубом. Сума трансферу не зазначається.
Нагадаємо, Дінь перейшов в Астон Віллу на початку 2022 року з Евертона. За бірмінгемський клуб він зіграв 48 матчів, забив 2 голи та віддав 4 результативні передачі.
Нагадаємо, що вчора гравцем Аль-Хіляля став Неймар.