Україна

Футболіст не заграв в київському клубі.

Колишній бразильський форвард Динамо Київ Клейтон назвав причину невдалих виступів за столичний клуб.

"В Динамо ті, хто мало грає, виступають за другу команду, матчі якої проходять на день раніше. Я тренувався з основною командою, а грав за резервну. Я був близьким до того, щоб інтегруватися в основну команду.

Команда кілька років не була чемпіоном, бувши позаду Шахтаря, а в рік мого приходу ми виграли требл. Оскільки команда вигравала, склад не змінювалося. Цей період в Динамо багато чого мене навчив", – цитує Клейтона Globo Esporte.

Раніше повідомлялось, що Динамо Київ готове заплатити Греміо 10 мільйонів євро за Бітелло.