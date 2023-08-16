Футболіст не заграв в київському клубі.
Клейтон (зліва на передньому плані) та Жерсон Родрігес (справа) / Фото - Instagram/claytonoficial23
16 серпня 2023, 10:40
Колишній бразильський форвард Динамо Київ Клейтон назвав причину невдалих виступів за столичний клуб.
"В Динамо ті, хто мало грає, виступають за другу команду, матчі якої проходять на день раніше. Я тренувався з основною командою, а грав за резервну. Я був близьким до того, щоб інтегруватися в основну команду.
Команда кілька років не була чемпіоном, бувши позаду Шахтаря, а в рік мого приходу ми виграли требл. Оскільки команда вигравала, склад не змінювалося. Цей період в Динамо багато чого мене навчив", – цитує Клейтона Globo Esporte.
Раніше повідомлялось, що Динамо Київ готове заплатити Греміо 10 мільйонів євро за Бітелло.