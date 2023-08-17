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Молодий англієць отримав визнання.

21-річний півзахисник Манчестер Сіті Коул Палмер визнаний найкращим гравцем матчу за Суперкубок УЄФА.

В Греції зустрічались переможець Ліги чемпіонів Манчестер Сіті та володар кубка Ліги Європи Севілья. Іспанці забили першими та мали купу моментів, щоб як мінімум подвоїти перевагу, проте Сіті змогло відновити статус-кво, і допоміг в цьому Палмер. Півзахисник головою замкнув навіс від Родрі. А в серії пенальті манкуніанці були більш вдалими, ніж суперник.

Відзначимо, що Коул Палмер в матчі за Суперкубок УЄФА вперше вийшов у стартовому складі своєї команди.

Раніше повідомлялось, що Гвардіола — перший тренер, який вигравав Суперкубок УЄФА із трьома різними клубами.