Іспанія

Українець назвав головну ціль сезону.

Півзахиник Жирони Віктор Циганков заявив, що його команда прагне зіграти в єврокубках за підсумками цього сезону.

"Наша мета — вигравати в кожній грі. Я намагаюся викладатися якнайкраще в кожній грі. Іноді ми виграємо, а іноді програємо, але очевидно, що ми хочемо покращити те, що зробили минулого сезону.

Я вважаю, що кінцева мета – наступного року зіграти в єврокубках. Це було б позитивно для клубу, який би творив історію, і для нас", - сказав Циганков.

Нагадаємо, раніше Віктор Циганков віддав результативну передачу на дебютний гол Артема Довбика в Ла Лізі.