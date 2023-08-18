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Аргентинець згадав невдалий період кар`єри.

Лідер інтера Маямі Ліонель Мессі згадав свій перехід до лав ПСЖ, а також розповів, як він адаптується до життя в Маямі.

"Мій переїзд до Парижа – це не те, чого я хотів. Це сталося відразу.

Мені довелося швидко звикати до нового місця після стільки років у Барселоні.

Зараз ми обживаємось в Маямі. Діти незабаром підуть до школи. Було набагато простіше, ніж ми думали.

У нас є досвід життя у Барселоні, у Парижі – було складно, але зараз все по-іншому", – сказав 36-річний аргентинець.

Раніше повідомлялось, що Мессі піднявся на третє місце в списку найкращих бомбардирів Інтера Маямі.