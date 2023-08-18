Аргентинець згадав невдалий період кар`єри.
ЛІОНЕЛЬ МЕССІ, GETTY IMAGES
18 серпня 2023, 13:14
Лідер інтера Маямі Ліонель Мессі згадав свій перехід до лав ПСЖ, а також розповів, як він адаптується до життя в Маямі.
"Мій переїзд до Парижа – це не те, чого я хотів. Це сталося відразу.
Мені довелося швидко звикати до нового місця після стільки років у Барселоні.
Зараз ми обживаємось в Маямі. Діти незабаром підуть до школи. Було набагато простіше, ніж ми думали.
У нас є досвід життя у Барселоні, у Парижі – було складно, але зараз все по-іншому", – сказав 36-річний аргентинець.
Раніше повідомлялось, що Мессі піднявся на третє місце в списку найкращих бомбардирів Інтера Маямі.